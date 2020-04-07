Ankara'da Roketsan'da patlama: 3 yaralı (2) - Son Dakika

Ankara'da Roketsan'da patlama: 3 yaralı (2)
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VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDIAnkara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI
Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:22 Kaynak: DHA
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