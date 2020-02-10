Ankara'da "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" hayata geçirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi' hayata geçirilecek - Son Dakika

Ankara'da "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" hayata geçirilecek

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" hayata geçirilecek.

Ankara'da

Ankara Büyükşehir Belediyesince "Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin tarihi miraslarından Roma Tiyatrosu'nu gün ışığına çıkaracak "Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi" için çalışmalara başlandı.

Bu yıl içinde restorasyon ve çevre düzenlemelerine başlanacak projenin, 2021'de dünya kültürel mirasına kazandırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ulus ve civarında hem tarihi mirasın korunacağını hem de alanın dünya tarihi mirasına kazandırılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, alanda 2009 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlandığını ifade eden Ödemiş, şunları kaydetti:

"Proje, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Yaklaşık 30 dönüm alanı kapsayan proje bir canlandırma projesidir. Tamamlandığında tarihi dokuyu aslına uygun olarak koruyacağız. Ankara Roma Dönemi Tiyatrosu; Hisar Parkı Caddesi, Kevgirli Sokak ve Hacı Bayram Bulvarı arasında kalan, doğu yönünde de Ankara Kalesi ile sınırlanan 1 ve 2'nci derece arkeolojik sit alanındaki 'Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı' sınırları içerisinde yer alıyor. Roma döneminden kalan eserler için hassas ve titiz proje çalışmaları yapılarak, tarihi mirasımıza sahip çıkma temelinden hareket ederek, Bakanlıkla ortak protokoller hazırlayarak, hatta diğer kamu kurum ve kuruluşları, STK'lerle iş birliği içerisinde, katılımcı ve ortak anlayış bilinciyle hareket ediyoruz. Proje, Ankaramızın kültür ve tarih turizmine yeni bir soluk getirecek. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştireceğimiz konser, tiyatro ve etkinliklerle bu alan Hollywood stüdyosu gibi değil, yaşayan nitelikte olacak."

Roma Tiyatrosu'nun tarihçesi

Roma Tiyatrosu, 1982 yılında bir temel kazısı sırasında keşfedildi.

1982-1986 yıllarında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının katılımıyla yapılan kazı çalışmalarında, yapı kısmen ortaya çıkarıldı.

Roma Tiyatrosu'nun Milattan Sonra 2 ila 3. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülüyor.

Bekir Ödemiş, Ankara, Ulus, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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