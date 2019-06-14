Son Dakika Haberleri: Ankara'da rüşvet operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da rüşvet operasyonu

2 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.

Ankara'da rüşvet operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Y.T. ile Sözleşmeli Uzman Çavuş E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.T. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:59 Kaynak: AA
Beypazarı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! Meteoroloji vatandaşlara sel uyarısı! Çok kuvvetli olacak Ankara için sağanak uyarısı İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da rüşvet operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]