Ankara'da rüşvet operasyonu
2 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:59 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Y.T. ile Sözleşmeli Uzman Çavuş E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.T. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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