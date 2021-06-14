Son dakika haber! Ankara'da 3 köy muhtarının da içinde olduğu 30 şüpheli rüşvet ve evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da 3 köy muhtarının da içinde olduğu 30 şüpheli rüşvet ve evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te evrakta sahtecilik suçu başta olmak üzere bir çok suç işlediği tespit edilen ve aralarında 3 köy muhtarı ile 7 kamu görevlisinin de olduğu 30 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlilerinin evrak sahteciliği yaptıklarını, rüşvet alıp dekont düzenlediklerini ve arazi vasfı değiştirerek kazanç elde ettiklerini belirledi. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında 7 kamu görevlisi ve 3 köy muhtarının bulunduğu 30 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında muhtarların ve kamu yöneticilerin de olduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 17 kişi ise suç unsuru bulunmadığından dolayı serbest bırakıldı.

Şüphelilerin; satışa uygun olmayan mera arazilerinin vasfını değiştirerek hazine arazisine çevirdikleri ve bu yöntemler yüzlerce satış yaptıkları, Tapu Kadastro sisteminde proje değişikleri yaptıkları, projelerin değiştirilmesi için sahte belgeler oluşturdukları ve rüşvet aldıkları vatandaşlara kendi oluşturdukları dekontları verdikleri belirlendi.