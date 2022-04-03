Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

03.04.2022 15:30

Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu.

Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

ANKARA - Haymana da şiddetli rüzgar etkili oldu. Eski yapıların çatıları uçarken ağaçlar devrildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar çöp kutularını yollara savurdu. Eski yapıların çatıları uçarken rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ise devrildi.

Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi
Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi
Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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