Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Rüya gerçek olmaya çok yakın! Dünya starı bavulunu topladı Süper Lig'e geliyor

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

Pakistan'da sıcak saatler! Başbakan Han'ın ABD'yi işaret eden çağrısıyla meclis feshedildi

"Operasyon hedeflerine ulaşacak" ifadesini kullanan Kremlin'den ABD'ye tehdit gibi mesaj

Dünyanın en büyük uçağı perte çıkmış! Pilotu, dev enkazı canlı olarak görüntüledi

Ukrayna'ya savaşı siviller kazandıracak! Akılalmaz plan yüzlerce Rus'u hastanelik etti

Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

ANKARA - Haymana da şiddetli rüzgar etkili oldu. Eski yapıların çatıları uçarken ağaçlar devrildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar çöp kutularını yollara savurdu. Eski yapıların çatıları uçarken rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ise devrildi.