Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Haymana'da şiddetli rüzgar etkili oldu...Eski yapıların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi
ANKARA - Haymana da şiddetli rüzgar etkili oldu. Eski yapıların çatıları uçarken ağaçlar devrildi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar çöp kutularını yollara savurdu. Eski yapıların çatıları uçarken rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ise devrildi.
Kaynak: İHA
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