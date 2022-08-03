15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor

03.08.2022 14:00
15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor

Ankara'nın Haymana ilçesinde15 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla 111,5 yıl hapsi istenen 19 yaşındaki Emre Kara, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. S.K. ise görüntülerinin habersiz çekildiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ankara'da ailesiyle yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte gittiği Haymana ilçesi Kutluhan köyünde Emre Kara ile tanıştı. Kara, daha sonra bir süre görüştüğü S.K.'nin müstehcen görüntülerini çekti. Kara, S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine çektiği görüntüleri kızın sosyal medya hesabını ele geçirip, takipçileriyle paylaştı. S.K. ve ailesinin şikayetiyle Emre Kara gözaltına alınıp, tutuklandı.

111,5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Kara katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Kara, detaylı savunmasını sonraki celse yazılı olarak vereceğini söyleyerek, "Kızın ailesiyle husumetim var, o yüzden bana iftira attılar. Kendisiyle kesinlikle cinsel birlikteliğim olmadı. Dosyadaki görüntüler ağabeyi ve ailesi tarafından danışıklı olarak çekilerek yayınlandı" dedi.

"HİÇBİR MESAJI KABUL ETMİYORUM"

Mahkeme başkanının dosyaya giren hakaret ve tehdit içerikli mesajları sorması üzerine Kara, "Okunan mesajlar bana ait değildir. Sahte Instagram hesaplarıyla mahkeme kandırılmaya çalışılıyor. Ben dosya kapsamında yer alan hiçbir mesajı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Mağdur S.K. de mahkemede uzman eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Sanıktan ve ailesinden şikayetçi olduğunu aktaran S.K., "Benden habersiz uygunsuz görüntülerimi çekmiş. Ben görüşmek istemeyince görüntüleri aileme gönderdi. Daha sonra da sosyal medya hesabımdan yayınladı. Bana bunu yapan herkesin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı ise bahsedilen telefonu müvekkilinin kullanmadığını, başka biri üzerine kayıtlı olduğunu söyleyerek, Kara'nın tahliyesini talep etti.

"DERDİMİZ ÇOCUĞUN HAYATINA DEVAM ETMESİ"

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, bahsedilen telefonu sanığın kullandığını, aynı telefon numarasından kendisini de arayıp küfür, hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Altun, "Biz sanığı tutuklatıp bu aşamaya gelmek için çok uğraştık. Sanığın her bir eylemi için uzunca bir süre suç duyurularında bulunduk. Sanık bu süreçte sadece S.K.'ye cinsel istismar, hakaret ve tehditte bulunmadı, annesi, babası, ablası ve hatta dosyanın avukatı olarak bana da aynı tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bizim artık buradaki derdimiz çocuğun hayatına devam edebilmesi. Çocuğun haklarına yaraşır bir karar verilsin istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

Emre Kara, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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