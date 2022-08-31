Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti

31.08.2022 14:35
Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti

Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklanmış halde bırakılan 24 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklanmış halde bırakılan 24 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Hüseyin Çevik, akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir halde Sincan'daki Devlet Hastanesi'nin Acil polikliniğinin önüne bırakıldı. Ağır yaralı Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çevik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip memleketi Beypazarı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Çevik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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