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Ankara'da sağanak

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanağın yol açtığı sele kapılan 25 koyun telef oldu, sebze ekili araziler zarar gördü.

Ankara'da sağanak, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanağın yol açtığı sele kapılan 25 koyun telef oldu, sebze ekili araziler zarar gördü.
İlçede etkili olan sağanak, Çayırhan ve Davutoğlan mahallelerinde sele yol açtı.
Mehmet Erkunt Doğan'a ait 25 koyun sele kapılarak telef oldu. Sebze ekili arazilerde hasar oluştu, bazı ahırlar yıkıldı.
Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, sağanağın kısa sürede sele dönüştüğünü belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışması başlattık." dedi.
Çayırhan, Nallıhan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:33 Kaynak: AA
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