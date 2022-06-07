Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.

Kaynak: AA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da sağanak akşam saatlerinde yeniden etkili oldu - Son Dakika

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