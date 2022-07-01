Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu (3) - Son Dakika
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Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu (3)

01.07.2022 00:35
Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu (3)

20 DAKİKADA METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜSağanak yağışın can kaybına yol açtığı Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel sularının etkili olduğu bölgelere gelerek görevlilerden bilgi aldı.

20 DAKİKADA METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanak yağışın can kaybına yol açtığı Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel sularının etkili olduğu bölgelere gelerek görevlilerden bilgi aldı. Busenur Doğanay'ın yaşamını yitirdiği Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde su altında kalan binalarda inceleme yapan Yavaş, yağmurun aniden bastardığını belirterek, "Daha önce ikaz da etmiştik ama nereye ne yağacak bilemiyorsunuz. Daha önceki zamanlarda şehrin başka bölgelerine de yağıyordu bugün özellikle Keçiören, Ostim, İvedik, Yenimahalle bölgesine yoğun yağış oldu. 20 dakikada metrekareye 20 kilogram kadar yağış geldi. Uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak zorundayız. İkazlarımızı yaparken normal yağışa göre ikaz yeterli olmuyor. Bugün Haymana'da yine aynı şekilde sel oldu. Meteorolojiden bu tür bilgiler geldiği zaman özellikle köy muhtarlarına camiden anons etmeleri yönünde mesaj gönderiyoruz. Onlarda bu şekilde anons edip en azından dere kenarlarından vatandaşın hayvanları ile birlikte çekilmesi için ikazda bulunuyorlar. Ancak şehir bölgesinde böyle bir imkan yok" dedi.

Mansur Yavaş, bu tür afetlerde camilerden merkezi sistemle anons geçilmesi yönünde fikirlerin olduğunu ifade ederek, "Camilerimizin hepsi merkezi sisteme bağlı artık. Bundan sonra afet geliyor gibi bildirimlerin ülkemizde de yapılması gerekecek. Biz alarm sistemi de kuruyoruz başkent mobil üzerinde ama yeterli olmuyor. Çünkü herkes daha bu uygulamayı indirmedi. Mesela AFAD bunu yapabilir, herkesin telefonuna lokal olarak gönderebilir" diye konuştu. Mansur Yavaş, açıklaması şöyle sürdürdü: "Baktığımız zaman buralar sonradan yapılaşmaya açılmış, tamamen asfalt, su kayarak sel olup geliyor. Suyun kaçabileceği bir yer yok. Buraların alt yapısı tamamen yenilenecek. Şu anda fizibilite yapılıyor. Daha sonra ihaleye çıkılacak. Çünkü buranın altyapısı 30 sene önce nasılsa öyle duruyor ama yaşayan nufus, bina çoğaldığı için bu şekilde suların toprakla buluşacağı yer maalesef olmuyor."YAVAŞ: BU KADARLA GEÇMİŞ OLSUN

Yavaş, yağışların iklim değişikliği sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Çok üzücü, bir can kaybımız var ama şu içeri baktığımız zaman neredeyse bir kişi kayboldu diye teseli bulacağız. Çünkü gerçekten ters dubleks olan binanın üst kısımlarına kadar sel basmış. Öngörülebilecek bişey değil. Bu kadarla geçmiş olsun, başımız sağolsun. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüyoruz. Bu iklim değişikliğinin sonucu. bunun için inşallah hükümetle birlikte Paris Anlaşması'nın imzalanmasıyla elde edilecek paradan özellikle büyük illerde bu alt yapının sıfırdan yapılması gerekir diye düşünüyorum" ifadesunu kullandı.

Ferhat EKİNCİ- Umutcan ÖREN/ANKARA, -


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Ankara'da sağanak etkili oldu; Busenur su basan evinde hayatını kaybetti (2) Ankara'da sağanak etkili oldu; Busenur su basan evinde hayatını kaybetti (2) Su baskını nedeniyle hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın evi Su baskını nedeniyle hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın evi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da sağanak etkili oldu; evini su basan Busenur boğuldu (3) - Son Dakika
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