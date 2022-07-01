ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (5) - Son Dakika
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ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (5)

01.07.2022 01:51
ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (5)

'BABASI YAŞIYOR DİYE BİLİYOR'Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş.

'BABASI YAŞIYOR DİYE BİLİYOR'

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

'KOVALARLA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

'221 İHBARDA BULUNULMUŞTUR'

AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" denildi.

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ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (3) ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (3) Ankara'da sağanak etkili oldu; Busenur su basan evinde hayatını kaybetti (2) Ankara'da sağanak etkili oldu; Busenur su basan evinde hayatını kaybetti (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (5) - Son Dakika
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