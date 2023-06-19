Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

19.06.2023 14:19

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. İki araç yolda kalarak iş makineleri ile çekildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.

Son haftalarda sağanak yağışa teslim olan ve sık sık selin vurduğu Ankara'da bugün de yine aynı manzaralar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki otomobil, arızalanarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı.

Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

EKİPLER SUYU TAHLİYE ETTİ

Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı. Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi.

Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Özkan Milezoğlu: şimdi gelip derler al sana CHP belediyesi. Ama daha 1-2 gün önce bursada olan biteni demezler Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
500
Ankara'da Üç Araç Tarafından Çarparak Sürüklenen Yaya Hayatını Kaybetti Ankara'da Üç Araç Tarafından Çarparak Sürüklenen Yaya Hayatını Kaybetti

Ebru Yıldırım, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak yağış: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement