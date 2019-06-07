Son Dakika Haberleri: ANKARA'DA 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Son Dakika Güncel Haber

ANKARA'DA 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

1 saat önce

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

ANKARA'DA 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, System.String[]

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi'ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Su basan apartmandan görüntü
Yoldan görüntü
Su birikintisinden görüntü
Vatandaşla röp.
Vatandaşların panik anları
Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu 9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA'DA 'SAĞANAK' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]