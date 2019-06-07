Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi

40 dakika önce

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi, System.String[]
ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu  Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi'ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:30 Kaynak: DHA
İtfaiye, Çankaya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmasına dikkat 9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:10:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'sağanak' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]