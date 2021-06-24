Ankara'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak devam etti. Kuvvetli yağış, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, biriken yağmur sularında zorlukla ilerleyebildi. Kentin bazı noktalarında ise araçlar suya gömüldü. Biriken sular nedeniyle trafikte uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Bazı çocuklarınsa biriken sularda yüzmeye çalıştığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda sürücülerin yağmurdan etkilenmemesi için çalışma başlattı. Yağmur nedeniyle tıkanan rögarları açmaya çalışan belediye ekipleri, sokaklarda oluşan çamurları da temizleme çalışmaları yaptı.