Ankara'da sağanak öncesinde görülen gizemli 'yeşil bulutların' sebebi belli oldu

ANKARA - Başkent'te sağanak öncesinde bazı vatandaşlar gökyüzünde yeşil bulutlar gördüklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeşil renkte görülen bulutlar doğaldır. Buradan komplo teorisi çıkarmaya gerek yoktur" dedi.

Dün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu şehrin birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise yaşanan sağanak öncesinde gizemli yeşil bulutlar gördüklerini ifade etti.

MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yağan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gökkuşağının aynısı değil fakat benzeri bir hadise yaşanmış olabilir. İnsanlar genelde 'siyah bulutlar gördük' derler, kışın gökyüzünde kar yağmadan önce 'kırmızı bulutlar gördük' derler. Bazı durumlarda bulutun masmavi olduğundan bahsederler. Bunların hepsi, güneşten gelen ışıkların farklı dalga boylarında farklı renklere ayrılmış olmasından dolayıdır. Her renk farklı dalga boylarında gelir. Bu ışıklar sıvı suya ve su buharına çarptığı zaman farklı açıda kırılırlar ve yansırlar. Bu yeşil renkte görülen bulut da doğaldır. Buradan komplo teorisi çıkarmaya gerek yoktur" dedi.

Ankara'da yaşanan sağanağın iklim değişikliğine bağlanmaması gerektiğini söyleyen Yağan, "Bu yılın getirdiği bir durum. Bu hava sistemlerinin Türkiye'yi etkilemesiyle ilgili. Bunda iklim değişikliğine bağlanacak herhangi bir durum da söz konusu değil. Ülkemiz şu anda alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında" ifadelerini kullandı.