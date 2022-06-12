ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ
Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti.
Hakkı TÜRKDAĞ/ANKARA, -
Kaynak: DHA
Muhammed Şahin, Akyurt, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Ankara'da sağanak sele neden oldu: 1 ölü (3) - Son Dakika
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