Ankara'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da sağanak sele neden oldu

12.06.2022 20:23
Ankara'da sağanak sele neden oldu

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, taşkınlara neden oldu.

Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu. Sağanak Akyurt ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. İlçeden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ankara'da selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri, 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' oldu Ankara'da selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri, 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' oldu Çubuk'ta darbettikleri kişinin cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Çubuk'ta darbettikleri kişinin cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 20:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement