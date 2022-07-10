SEL, TELEFON KAMERASINA YANSIDINallıhan ilçesine bağlı Eymir , Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara 'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan , Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da sağanak sele neden oldu (2) - Son Dakika

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