DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ
Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi.
Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara),
Son Dakika › Güncel › Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) - Son Dakika