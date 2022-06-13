Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) - Son Dakika
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Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)

13.06.2022 00:11
Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)

DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİAkyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı.

DUVARDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi.

Hakkı TÜRKDAĞ/AKYURT (Ankara),


Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)
Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)
Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)
Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Demirel, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü (4) - Son Dakika
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