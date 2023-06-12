Ankara'da sağanak sonrası arabalar ağaçlara bağlandı - Son Dakika
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Ankara'da sağanak sonrası arabalar ağaçlara bağlandı

12.06.2023 17:58

Ankara'da dün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan selde bir vatandaş arabasını ağaca bağladı. Aracını bağlayan vatandaşın çevreden feryat ederek ip aradığını söyleyen bir taksici, "Bağladı arabayı orada sabit kaldı. Mansur başkanımızın sayesinde araba resmen yüzdü" ifadelerini kullandı.

Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde

ARACINI AĞACA BAĞLADI

Sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi. Otomobili selde sürüklenen bir vatandaş, aracını iple ağaca bağladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde

"MANSUR BAŞKANIMIZIN SAYESİNDE ARABA RESMEN YÜZDÜ"

Taksici Uğur Döver, kırmızı aracını ağaca bağlayan vatandaşın çevreden feryat ederek ip aradığını söyleyerek, "Kırmızı araç park halindeydi. Suyun fazlalığıyla tekerler havalandı, ortaya kadar geldi. Aracın sahibi buraya bağladı başka araçlara çarpmasın diye. Bağladı arabayı orada sabit kaldı. Resmen yüzdü yani. Mansur başkanımızın sayesinde resmen yüzdü, Allah razı olsun ondan. Şehrimizle güzel ilgileniyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara'da sağanak sonrası arabalar ağaçlara bağlandı - Son Dakika
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