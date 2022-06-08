Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü - Son Dakika
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Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü

08.06.2022 23:01

Ankara'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak nedeniyle bir sitenin açık otoparkında bulunan otomobiller yarıya kadar suya gömüldü.

Ankara'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak nedeniyle bir sitenin açık otoparkında bulunan otomobiller yarıya kadar suya gömüldü.

Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı Yıldız Mahallesi'nde bulunan Başkent Sitesi'nin açık otoparkındaki otomobiller aşırı yağış nedeniyle yarıya kadar suya gömüldü.

Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Su altında kalan otomobillerinin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekenler, belediye ekiplerinin gelmesini bekledi.

"5 yılda bir yağmur nedeniyle su basıyor"

Başkent Sitesi yöneticisi Şerif Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sitenin 30 yıl önce inşa edildiğini ve her türlü önlemi almalarına rağmen bahçeyi ve otoparkı 5 yılda bir yağmur nedeniyle su bastığını söyledi.

Belediyenin rögarları tam temizlemediğini düşündüğünü söyleyen Gülay, "Gördüğünüz gibi arabalar pert oldu. Yani geçen dönemlerden birinde benim aracım da pert olmuştu ama sigorta tamamını karşılıyor. Karşılasa bile milli zarar." dedi.

Gülay, belediyeye yaptıkları başvuru sonucu bazı önlemlerin alındığını ancak aşırı yağışlar karşısında önlemlerin yeterli gelmediğini belirterek bugün yaşanan su baskının ardından yetkilileri aradıklarını ancak yoğunluk nedeniyle geri dönüş olmadığını aktardı.

İş makinaları suların tahliye edilmesi için çalıştı

Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve Genelkurmay Kavşağı'ndaki alt geçit yağmur suyunun dolması nedeniyle trafiğe kapandı. Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesini çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve Genelkurmay Kavşağı'ndaki alt geçitlerde belediye iş makinalarıyla suların tahliye edilmesi için çalıştı.

Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle eğimli arazilerde toprak kayması meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamur, taş ve mıcır trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekiplerince yol temizleme çalışması yapıldı.

Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü
Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak nedeniyle otomobiller yarıya kadar suya gömüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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