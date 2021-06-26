Ankara'da sağanak yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Ankara'da sağanak yağış cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu

ANKARA - Ankara'da etkili olan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle cadde ve sokakları su bastı.

Ankara'da 18.00 sıralarında etkisini gösteren sağanak Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin cadde ve sokaklarında su baskınlarına neden oldu. Araçlar oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerlerken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.