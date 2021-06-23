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Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı - Son Dakika

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

23.06.2021 08:58

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı Ankara'da yağış nedeniyle 11 evi su bastı ve sele kapılan 6 hayvan öldü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı.

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

Ankara'da yağış nedeniyle 11 evi su bastı ve sele kapılan 6 hayvan öldü

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşma sonucu 11 evi su basarken, 4 köpek ve 2 inek hayatını kaybetti.

Ankara'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki mefezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi, biriken su bastı. Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenerek telef oldu. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğularak hayatını kaybetti. Ekipler ise suyu tahliye etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Mahallenin altyapısı olmadığından dolayı sürekli su baskını olduğunu belirten muhtar Hikmet Öztürk, "Devlet büyüklerimizden buraya bir an önce çözüm getirmelerini istiyorum. Ekinler, nohutlar ve vatandaşların evi zarar gördü. Biz alt yapının yapılmasını, dere yataklarının açılmasını istiyoruz" dedi.

Su baskınında evi zarar gören Gökhan Köksal, "Öğlen saatlerinde şiddetli yağış sorası dağdan gelen su birikintisi ile yollarımız kapandı. Burada gölet oluştu ve burada bulunan hobi bahçelerini su bastı. Elektrik kesintisi ve yolların kapanması burada olumsuzluklar oldu. Belediyemiz burada uzun saatlerdir çalışıyor. Hepimiz çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek, "Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Köpek, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı - Son Dakika


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