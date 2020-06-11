ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU - 1 - Son Dakika

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU - 1
METEOROLOJİ'den yapılan açıklamanın ardından Ankara'da sağanak yağış etkili oldu.
METEOROLOJİ'den yapılan açıklamanın ardından Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Yenimahalle'de GİMAT köprüsü altgeçidinde bazı araçlar sular altından kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:42 Kaynak: DHA
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