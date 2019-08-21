Son Dakika Haberleri: Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
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Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

15 dakika önce

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, System.String[]

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.


Ankara'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar da yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve duraklara sığındı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
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