Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.



Ankara'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar da yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve duraklara sığındı. - ANKARA