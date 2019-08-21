Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
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Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:23 Kaynak: İHA
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Ankara'da öğle saatlerinde itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar da yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve duraklara sığındı. - ANKARA
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