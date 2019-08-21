Son Dakika Haberleri: Ankara'da sağanak yağış etkili oldu
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Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

54 dakika önce

- Ankara'da sağanak yağış etkili olduANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış şehrin çeşitli yerlerinde sele neden oldu.

- Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış şehrin çeşitli yerlerinde sele neden oldu.

Ankara'da bir süredir etkili olan yağışlı hava kendisini öğle saatlerinde sağanak olarak gösterdi. Yağış nedeniyle özellikle cadde ve sokaklar olumsuz etkilendi.

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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