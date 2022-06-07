Ankara'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı! - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı!

07.06.2022 14:31

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü; ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı.

11 KİŞİ YARALI

Ekipler su basan bir iş yerinden ise 11 yaralı vatandaşı çıkardı. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma çabaları devam ediyor.

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

BELEDİYE: 401 İHBAR ULAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

İŞ MAKİNESİ İLE KURTARDILAR

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Bir iş yerinden 5 yaralı çıkarıldı, tahliyeler devam ediyor

LİSEYİ SU BASTI

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Bir iş yerinden 5 yaralı çıkarıldı, tahliyeler devam ediyor
Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü! Mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı! - Son Dakika

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