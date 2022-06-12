Ankara'da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

12.06.2022 00:58
Ankara'da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

Ankara'da öğleden sonra başlayan ve şehrin tamamında etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da öğleden sonra başlayan ve şehrin tamamında etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da öğleden sonra sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte gelen fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken araçlar yolda kaldı, binaların çatısı uçtu. Öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi. Fırtınanın da etkili olduğu Başkentte bazı semtlerde binaların çatısı uçtu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti - Son Dakika

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