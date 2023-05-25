Ankara'yı sağanak vurdu, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı

Ankara, Etimesgut'ta öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çevredekiler ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da suda kaldı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi ve meteoroloji radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İşte kentten kareler;