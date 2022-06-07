Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

07.06.2022 14:16
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldıANKARA'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

ANKARA'da etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesinde suyla kaplanan yolda kalan minibüsteki yolcular, iş makinesi ile kurtarıldı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Zor anlar kameraya yansıdı! Ankara'daki selde vatandaşın yüzerek kaçmaya çalıştığı görüldü Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement