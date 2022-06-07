Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (2)

BELEDİYEYE 401 İHBAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTILAR

İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışması yaptı. Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı. Yine İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİİvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü.Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu.

YÜZEREK SUDAN ÇIKTIÖte yandan Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü. Bu arada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.