Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3) - Son Dakika
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Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)

07.06.2022 16:51
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)

İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİİvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı.

İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü.

Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu. YÜZEREK SUDAN ÇIKTIÖte yandan Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü. Bu arada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.

ANKARA,


Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3) - Son Dakika
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