Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (3)

İŞÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde de 4 katlı gözlük fabrikasının malzeme deposunu su bastı. Bu sırada depoda bulunan ve suyu tahliye etmeye çalışan 11 kişi, su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı. Fabrika çalışanları ile ihbar üzerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ise su altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Sel nedeniyle bölgede 20'den fazla iş yeri zarar gördü.

Geçen yıl 14 Haziran'da da aynı bölgede sel meydana gelmiş ve gözlük fabrikasında büyük maddi hasar oluşmuştu. YÜZEREK SUDAN ÇIKTIÖte yandan Yenimahalle ilçesindeki bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aştı. Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü. İçinde sürücüsü bulunan bazı araçların da suda sürüklendiği görüldü. Bu arada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.

ANKARA,