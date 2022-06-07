Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (4)

İŞ MERKEZİ SULAR ALTINDA KALDI
Yenimahalle ilçesinde elektronik eşya satan mağazaların bulunduğu iş merkezinde, su baskını meydana geldi. Bodrum katta bulunan depolar, sel suyu ile dolup taştı. Suyun yüksekliği 1 metreyi geçti. Esnaf, aniden bastıran yağışta eşyalarını kurtarmak için çabaladı.Dükkan sahiplerinden Ekrem Deste, zararının büyük olduğunu belirterek, "Alt kattaki zararım büyük bir ihtimalle 15- 20 milyon civarında. 15 dakika içinde bu hale geldi. Biz ilk 5 dakikada alabildiklerimizi aldık ama yeterli olmadı. Yapacak bir şey yok" dedi.Bina sorumlusu Yılmaz Acar da otoparktaki otomobillerin bir anda bastıran suyun altında kaldığını aktararak, güçlükle dışarı çıktıklarını ifade etti.
Görüntü dökümü
- Su basan depodan görüntü
- Esnafla röportaj
- Genel ve detay
Haber- Kamera: Sibel CAN- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,
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