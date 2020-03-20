Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti.

Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonuna çıkarak alkışlamaya devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 Alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıktı. Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına alkışları ile destek oldu. Evlerinin ışıklarını yakıp söndüren vatandaşların evlerinden, uzun süre alkış sesleri yankılandı.

Görüntü dökümü:

Apartmandan alkış yapan vatandaşarApartmanlardan detaylar

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:57 Kaynak: DHA

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