Ankara'da Sağlık Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i daha önce kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen, 8 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i daha önce kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen, 8 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından oluşan 5'i ihraç, 4'ü halen görevde, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu değerlendirilen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:09 Kaynak: DHA
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