Ankara'da Sağlık Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
29 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5'i ihraç toplam 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5'i ihraç toplam 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı
ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 5'i ihraç, 4'ü aktif 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu değerlendiliren diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 Kaynak: DHA
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