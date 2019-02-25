Son Dakika Haberleri: Ankara'da Sağlık Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Ankara'da Sağlık Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

29 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5'i ihraç toplam 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i gözaltına alındı.

Ankara'da Sağlık Çalışanlarına Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5'i ihraç toplam 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanları 5'i ihraç, 4'ü aktif 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu değerlendiliren diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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