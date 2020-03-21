Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs - Son Dakika

Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs

20 dakika önce

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarına özel otobüs tahis edileceğini duyurdu.

Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs, System.String[]

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla, Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarına özel otobüs tahis edileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır." denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:26 Kaynak: DHA

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