Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ile Muhammet Devran K., tutuklandı. Şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ile suça sürüklenen çocuk B.O., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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