Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ile Muhammet Devran K., tutuklandı.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ile Muhammet Devran K., tutuklandı. Şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ile suça sürüklenen çocuk B.O., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
ANKARA,
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:23 - Kaynak: DHA
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