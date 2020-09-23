Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 5 şüpheli adliyede

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 5 şüpheli adliyede Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 5 şüpheli adliyede ANKARA - Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

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