Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimine büyük tepki - Son Dakika

anlattı. Saldırgan grubun arasında silahlı bazı kişilerin de olduğunu iddia eden Uzun, "Acildeki arkadaşlarımız, vefat eden bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmak istendi. Kendilerini odaya siper ederek bir şekilde korunmaya çalışmışlar. Çok şükür kimseye bir şey olmamış; ama ciddi bir saldırıydı. Dışarıda silahlı kişilerin olduğunu söylüyor, güvenlik görevlileri ve polis arkadaşlar. Pandemi döneminde canla başla mücadele eden arkadaşlarımın, bu şekilde bir zorbalığa maruz kalması gerçekten çok üzücü. Hepsi çok kormuş, hepsini tek tek aradık. Ani bir ölüm, vurularak ölmüş. Ölümünü kabullenememişler, 'Nasıl yaşatamazsınız' diye düşündüler herhalde. Sonuçta buraya gelen her hastaya canla başla müdahale edilir, elimizden gelen her şey yapılır. Eminim ki yapıldı ama demek ki anlamadılar" dedi.'HASTANEYİ SORUMLU TUTUYORLAR'Olaya şahit olan Secaattin Keser ise, "Hastane içine bir saldırı oldu. Hastane çalışanları da kapıları kapattılar zaten. Dışarıda çatışanların biri öldüğü için hastaneyi sorumlu tutuyorlar. Halbuki hastanenin alakası da yok" diye konuştu.ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIÖte yandan olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. Vali Vasip Şahin de "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.TOPRAĞA VERİLECEKÖte yandan, silahlı saldırıda ölen Ahmet Öztaş'ın evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu'daki otopsinin ardından cenazeyi teslim aldı. Öztaş'ın cenazesi, Ufuktepe Elmalı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazenin ardından hastanede sağlık çalışanlarına yönelik eyleme ilişkin bazı kişilerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Ahmet Öztaş'a canlandırma ünitesinde 1 saatten fazla müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır" dedi. 'HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ZARAR GÖRMEMİŞTİR'Bakan Koca, hastane güvenliğinin ve emniyet güçlerinin, olaya kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir. Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

