Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimine büyük tepki - Son Dakika

ANKARA'da, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi toplumun herkesiminden tepki gördü. Ankara Valiliği, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını açıklarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek" adedi. Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, hastanede sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.

Dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki berber dükkanında tıraş olan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25), içeriye giren Emrah Keskin'in silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurulan Ahmet Öztaş ile bacağından vurulan Fırat Öztaş, yaralandı. Emrah Keskin ise kaçtı. İki kardeş, yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, durumu ağır olan Ahmet Öztaş'ı hayatta tutabilmek için canlandırma odasında 1 saat 16 dakika boyunca müdahale etti. Ahmet Öztaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti. Fırat Öztaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BARİKAT KURDUAmeliyatı yöneten görevli doktor, Ahmet Öztaş'ın vefat haberini babasına iletti. Ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada, hastanede bekleyen yaklaşık 80 kişilik gruptan bazıları canlandırma odasında Ahmet Öztaş'ı görmek istedi. Görevlilerin müsaade etmemesi üzerine de arbede yaşandı. Yaklaşık 30 kişi, sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.BÜYÜK TEPKİSağlık çalışanlarının saldırı girişimini önlemek için kapıda barikat kurarak verdikleri mücadeleye ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine resmi kurumlar harekete geçerken, sosyal medyada da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi, tepki çekti. Koronavirüs salgınına karşı en önde savaşan sağlık çalışanlarına yönelik, toplumun her kesiminden destek mesajları da yayınlandı.KARANFİLLİ DESTEKKeçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Hastane bahçesinde toplanan 15 kişilik grup, 'Keçiören yanınızda' yazılı pankart açtı. Gençlik Meclisi Başkanlığı adına yapılan açıklamada, "Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok sayıda kişinin, sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet uygulamaları sağlık emekçilerimizin canlarını korumak için barikat kurmaları, basına yansıyan görüntüleri bizleri, kamuoyunu ve sağlık emekçilerini derinden yaralamakta kalmamış, bu uğurda cansiperane mücadele edenleri üzmüştür. Bugün çiçeklerle onların yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Onları bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz. Sağlık emekçilerinin meslek onurunu hiçe sayan bu davranışları esefle kınıyoruz" denildi.Grup daha sonra hastaneye girerek sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek oldu.'DIŞARIDA SİLAHLI KİŞİLERİN OLDUĞU SÖYLENİYOR'Öte yandan, acil servis hemşirelerinden Tuğba Uzun, yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Saldırgan grubun arasında silahlı bazı kişilerin de olduğunu iddia eden Uzun, "Acildeki arkadaşlarımız, vefat eden bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmak istendi. Kendilerini odaya siper ederek bir şekilde korunmaya çalışmışlar. Çok şükür kimseye bir şey olmamış; ama ciddi bir saldırıydı. Dışarıda silahlı kişilerin olduğunu söylüyor, güvenlik görevlileri ve polis arkadaşlar. Pandemi döneminde canla başla mücadele eden arkadaşlarımın, bu şekilde bir zorbalığa maruz kalması gerçekten çok üzücü. Hepsi çok kormuş, hepsini tek tek aradık. Ani bir ölüm, vurularak ölmüş. Ölümünü kabullenememişler, 'Nasıl yaşatamazsınız' diye düşündüler herhalde. Sonuçta buraya gelen her hastaya canla başla müdahale edilir, elimizden gelen her şey yapılır. Eminim ki yapıldı ama demek ki anlamadılar" dedi.'HASTANEYİ SORUMLU TUTUYORLAR'Olaya şahit olan Secaattin Keser ise, "Hastane içine bir saldırı oldu. Hastane çalışanları da kapıları kapattılar zaten. Dışarıda çatışanların biri öldüğü için hastaneyi sorumlu tutuyorlar. Halbuki hastanenin alakası da yok" diye konuştu.ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIÖte yandan olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. Vali Vasip Şahin de "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.TOPRAĞA VERİLECEKÖte yandan, silahlı saldırıda ölen Ahmet Öztaş'ın evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu 'daki otopsinin ardından cenazeyi teslim aldı. Öztaş'ın cenazesi, Ufuktepe Elmalı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazenin ardından hastanede sağlık çalışanlarına yönelik eyleme ilişkin bazı kişilerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Ahmet Öztaş'a canlandırma ünitesinde 1 saatten fazla müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, " Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır" dedi. 'HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ZARAR GÖRMEMİŞTİR'

Bakan Koca, hastane güvenliğinin ve emniyet güçlerinin, olaya kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir. Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.