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Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi - Son Dakika

Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi

15.12.2021 15:32

ANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararı nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

ANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararı nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız için G(ö)revdeyiz' yazılı pankart açan grup, "Emek bizim söz bizim" sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi. Yaklaşık 500 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Laleş Tunç, doktorların özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla TBMM'ye getirilen yasa tasarısının geri çekildiğini belirterek, "Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis'e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir" dedi.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Dr.Tunç, "Ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı grevi, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolları için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerin 3 bin 600'den 7 bin 200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir" diye konuştu.

Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Ankara, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sağlık çalışanlarından 'iş bırakma' eylemi - Son Dakika


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