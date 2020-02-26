Ankara'da sağlık için temizlik - Son Dakika
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Ankara'da sağlık için temizlik

6 saat önce

Ankara'da sağlık için temizlikANKARA Büyükşehir Belediyesi, tüm toplu taşıma araçları, Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ), gençlik merkezleri ve camilerde, salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki kat artırdı.

Ankara'da sağlık için temizlik

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, tüm toplu taşıma araçları, Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ), gençlik merkezleri ve camilerde, salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki kat artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ANKARAY, Metro, teleferik, EGO otobüsleri ve özel halk otobüslerinde iç ve dış temizlik çalışmalarını artırdı. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizlenerek ilaçlandı. ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler ve raylı sistemler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca, Metro girişleri, AŞTİ, camiler ve gençlik merkezlerinde de aynı şekilde salgın hastalık riskine karşı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, rutin temizlik çalışmalarını iki katına çıkardıklarını belirterek, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üst solunum yolları enfeksiyonu gündemde. Biz de bu konuda Başkentlilerin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı ANKARAY ve Metro istasyonlarından otobüslere, AŞTİ'den Aile Yaşam Merkezlerine, Gençlik Merkezlerinden camilere kadar temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini iki kat artırdık. Her gece düzenli olarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vatandaşların sağlığını muhafaza etmek için öncelikli tedbirleri aldıklarını söyleyerek "Vatandaşlarımızı olası salgın hastalıklardan korumak amacıyla toplu taşıma araçları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında gerekli önlemler alınmıştır" diye konuştu.

Ankara'da sağlık için temizlik

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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