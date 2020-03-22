Ankara'da "Sağlık Kabini" uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ankara'da 'Sağlık Kabini' uygulaması başladı - Son Dakika

Ankara'da "Sağlık Kabini" uygulaması başladı

7 saat önce

Ankara'da "Sağlık Kabini" uygulaması başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sağlık Kabini" uygulamasını, Kızılay Meydanı'nda faaliyete geçirdi.

Ankara'da "Sağlık Kabini" uygulaması başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sağlık Kabini" uygulamasını, Kızılay Meydanı'nda faaliyete geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sıklaştırmaya devam ediyor. Başkentlilere sağlık hizmeti verilmesi için, içinde 1 hemşire ile 1 sağlık teknisyeninin bulunacağı "Sağlık Kabini'"uygulamasını devreye soktu. Kabin, Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet verecek ve sayısı arttırılacak. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfetten Aslan, kabinlerde Koronavirüs'ün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyon ölçüleceğini belirtti.


"Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak istiyoruz"

Vatandaşlara tedirgin olduğu sağlık konusunda hizmet sunmak istediklerini belirten Başkan Aslan, "Kızılay'da 'Sağlık Kabini' uygulamasını ilk kez başlattık. Anlaşmamıza göre 3 yerde daha bu kabinlerin uygulamasına başlayacağız. Özellikle Ulus ve Hacıbayram civarında yeni kabinlerimizle devam edeceğiz. Bu kabinlerde sağlık personelimiz, hemşirelerimiz mutlaka bulunacak. Doktorlarımız onlara eşlik edecek. ya da telefon yolu ile onlara yardımlarda bulunacak. Koronavirüs'ün en belirgin özelliği ateşin yükselmesi. İsteyen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz. Kanda bulunan oksijen miktarını belirlemek üzere oksimetrelerimiz var. Ayrıca tansiyon ölçümü yapabileceğiz. Kısacası vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti hemşire arkadaşlarımız en iyi şekilde yerine getirecek. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şüpheli vakalarda nasıl bir yol izleyecekleri ve maske eldiven gibi ürünlerin buralardan dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna Aslan,"Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri var. Hemen 184'ü arayarak onları yönlendireceğiz. Yoğunluğu arttırmamak için maske ve eldiven dağıtımı olmayacak. Sadece ateş, oksimetre ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler sunacağız" cevabını vererek açıklamasını sonlandırdı.

Ankara'da Sağlık Kabini uygulaması başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı, Kızılay, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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