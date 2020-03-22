Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'sağlık kabini' uygulaması başladı - Son Dakika

Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı

6 saat önce

Ankara'da korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyon ölçümü için "sağlık kabini" uygulaması başlatıldı.

Ankara'da korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyon ölçümü için "sağlık kabini" uygulaması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sıkılaştırıyor. Başkentlilere sağlık hizmeti verilmesi için bir hemşire ve bir sağlık teknisyeninin bulunduğu sağlık kabini uygulaması Kızılay Meydanı'nda hayata geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfetten Aslan, kabinlerde korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyonun ölçüleceğini belirtti. Vatandaşlara tedirgin olduğu sağlık konusunda hizmet sunmak istediklerini belirten Aslan, "Kızılay'da sağlık kabini uygulamasını ilk kez başlattık. Anlaşmamıza göre üç yerde daha bu kabinlerin uygulamasına başlayacağız. Özellikle Ulus ve Hacıbayram civarında yeni kabinlerimizle devam edeceğiz. Bu kabinlerde sağlık personelimiz, hemşirelerimiz mutlaka bulunacak. Doktorlarımız onlara eşlik edecek. ya da telefon yolu ile onlara yardımlarda bulunacak. Korona virüsün en belirgin özelliği ateşin yükselmesi. İsteyen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz. Kanda bulunan oksijen miktarını belirlemek üzere oksimetrelerimiz var. Ayrıca tansiyon ölçümü yapabileceğiz. Kısacası vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti hemşire arkadaşlarımız en iyi şekilde yerine getirecek. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şüpheli vakalarda nasıl bir yol izleyecekleri ve maske eldiven gibi ürünlerin buralardan dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna Aslan, "Bu konuda Sağlık Bakanlığının yönergeleri var. Hemen 184'ü arayarak onları yönlendireceğiz. Yoğunluğu arttırmamak için maske ve eldiven dağıtımı olmayacak. Sadece ateş, oksimetre ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler sunacağız" cevabını verdi.

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

Ankara'da sağlık kabini uygulaması başladı

Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı...Dehşet anları kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor         
15:17
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:56:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]