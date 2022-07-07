Ankara'da sağlıkçılardan protesto - Son Dakika
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Ankara'da sağlıkçılardan protesto

07.07.2022 15:25

ANKARA Şehir Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini protesto etti.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini protesto etti. Grup, basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşirelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik grup, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın çağrısıyla (Hekim-Sen) hastanenin acil servisi önünde toplandı. Sağlıkçılar, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz', 'doktoru yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın', 'hekimlerimiz katlediliyor' yazılı pankartlar açtı. Grup, ?Katil kim??, 'İyi ki Türk hekimiyim', 'Sağlıkta şiddete hayır' sloganları attı.

'BU KIYIMI DURDURUN'

Hekim-Sen Eskişehir Başkanı Uzman Doktor Ebru Karaca Uçar, grup adına açıklama yaptı. Sağlıkçılar olarak her gün hayatlarıyla tehdit edildiklerine işaret eden Uçar, "Güvensiz çalışma ortamlarımız var. İnsani olmayan şartlarda çalışıyoruz. İtibarsızlaştırılıyoruz. Biz kimiz, biz öğretmen çocuklarıyız, biz polis çocuklarıyız, biz gariban çocuklarıyız, biz çiftçi, çoban, çocuklarıyız. Biz bu vatanın beyaz önlüklü evlatlarıyız. Önlüğümüze çalınan lekeler yetmedi, şimdi de kana bulandı. Bu kıyımı durdurun. Ekrem öldü, dün kardeşim öldü, artık yeter" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞINA YÜRÜDÜLER

Grup açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı'na yürüdü. Ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atarak yürüyen sağlıkçılar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istedi. Bu sırada polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bakan Koca'nın, Ekrem Karakaya'nın cenaze töreni için Kayseri'de olduğu açıklanınca kalabalık bakanlık önünden ayrıldı.

SAĞLIK-SEN'DEN 81 İLDE ORTAK AÇIKLAMA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri de Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini 81 ilde eş zamanlı ortak protesto etti. Yapılan ortak açıklamada, "Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz, başka canlar yanmasın istiyoruz, işimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz" denildi.

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Kaynak: DHA

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