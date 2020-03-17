Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı

23 dakika önce

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında talep gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin sahte üretim yaptıkları alanda yapılan aramada ise, 7 bin 960 kilo sahte temizlik malzemesi ile bin 220 kilo sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:27 Kaynak: DHA
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