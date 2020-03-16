Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama - Son Dakika

Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama

6 saat önce

Ankara polisi, dezenfekte ürünlerine talep artışını fırsat bilen ve illegal yöntemlerle üretimini yapıp piyasaya süren çeteyi çökertti.

Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama, System.String[]

Ankara polisi, dezenfekte ürünlerine talep artışını fırsat bilen ve illegal yöntemlerle üretimini yapıp piyasaya süren çeteyi çökertti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Dünyada önce Çin'de başlayan, ciddi derecede ölümlere sebebiyet veren Covid-2019 yeni tip korona virüsü salgınının yayılması önlemek amacıyla vatandaş dezenfekte ürünlerine talep gösterdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise bunu fırsat bilen, haksız kazanç elde etmek amacıyla merdiven alt olarak olarak tabir edilen, sağlıksız koşullarda ve ilgili kamu kuruluşundan izin almaksızın dezenfekte üreten çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin ortak hareket ettikleri ve illegal yöntemlerle üretimi yapılan sözde dezenfekte ürünlerinin bidonlara doldurmak ve bidon üzerilerine farklı markalara ait etiket ve hologram kullanmak suretiyle piyasaya orijinal ürün süsü verilerek satış yaptıklarını belirledi. Bu kapsamda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüz polisi günler süren ve titizlikle yürütülen çalışmalarının sonucunda daha önce de kaçakçılık suçundan hakkında işlem yapılan S.Ö. isimli zanlının elebaşı olduğu, F.Y, Ö.Ş., O.A.D ve B.A.K isimli şüphelilerin de bulunduğu kaçak dezenfektan üreten çeteyi çökertti.


Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 2 adet konteyner ve araçlarda 352, adet sahte etil alkol katkılı el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre yeşil ve turuncu renkli kimyasal sıvı madde, 1 adet alkol derece ölçer cihaz, 1 adet plastik bidon imalat kalıbı, 40 adet boş bidon, 4 bin 245 adet plastik bidon kapağı, bin 160 adet hologram, bin 356 adet çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 700 adet bidon tıpası, 2 adet huni, 2 adet hortum ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geriye kalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi: 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]