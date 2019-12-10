Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 95 gözaltı

ANKARA'da, sahte evrakla 'engelli raporu' çıkarılmasını sağlayan 20'si hastane personeli, 75'i sahte rapor alan toplam 95 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Ankara Numune Hastanesi'nde çalışan güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelen vatandaşları, sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak engelli raporu çıkardığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte rapor çıkarılmasını sağlayan 20 hastane personeli ve sahte rapor alan 75 kişi gözaltına alındı.

YÜZDE 0 ÖZÜR ORANI TESPİT EDİLDİ

Şüpheli hastane personelinin, gerçekte şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri ve hasta olmayan kişilere düzenledikleri sahte epikrizler ile anjiyo, kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları belirlendi. Şüphelilerin alınan sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu 'nu zarara uğrattıkları, ücretsiz EGO kartı çıkartarak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları ve kuruldan rapor alan şüphelilere 2'nci kez kurul raporu aldırıldığında tamamına yakınının yüzde 0 özür oranı tespit edildi.

?Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.